Наш ответ! Ночной апокалипсис на Украине: высокоточные ракеты, десятки дронов - массированно, с высокой точностью

Ночная атака: Россия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины В ночь с 24 на 25 мая российские вооружённые силы провели одну из самых масштабных операций за последние месяцы, задействовав одновременно беспилотные летательные аппараты и высокоточное ракетное вооружение.