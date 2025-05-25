Наш ответ! Ночной апокалипсис на Украине: высокоточные ракеты, десятки дронов - массированно, с высокой точностью

Ночная атака: Россия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины В ночь с 24 на 25 мая российские вооружённые силы провели одну из самых масштабных операций за последние месяцы, задействовав одновременно беспилотные летательные аппараты и высокоточное ракетное вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии