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На трассе в Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса

На трассе в Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса

В салоне у него находилось 11 пассажиров. В рейсовом автобусе из Екатеринбурга в Челябинск утром 4 февраля ехали 11 пассажиров.

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