Красный Крест увеличил запасы гумпомощи для Крыма и Севастополя

Российский Красный Крест в связи с ЧС увеличивает запасы гуманитарной помощи для Крыма. Наборы продуктов и гигиенических принадлежностей начнут выдавать в Севастополе с понедельника 13 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКК.