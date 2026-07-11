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Красный Крест увеличил запасы гумпомощи для Крыма и Севастополя

Красный Крест увеличил запасы гумпомощи для Крыма и Севастополя

Российский Красный Крест в связи с ЧС увеличивает запасы гуманитарной помощи для Крыма. Наборы продуктов и гигиенических принадлежностей начнут выдавать в Севастополе с понедельника 13 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКК.

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