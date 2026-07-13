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Европейская жара побила рекорды: убытки от экологических ошибок исчисляются миллиардами

Европейская жара побила рекорды: убытки от экологических ошибок исчисляются миллиардами

В середине июня Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. Температура воздуха в ряде стран достигала 39–42 градусов Цельсия, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные наблюдений.

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