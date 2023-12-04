В Севастополе посчитали предварительный ущерб от «бури столетия» Севастополь, декабрь 04 (Новый День, Лиана Макоба) – Ущерб от шторма, накрывшего Севастополь неделю назад, предварительно составляет около 6,5 млрд рублей.