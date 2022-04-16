Мотострелки ЮВО использовали возможности вьючно-транспортного взвода в ходе учений в горах Кавказского хребта

Мотострелки ЮВО использовали возможности вьючно-транспортного взвода в ходе учений в горах Кавказского хребта

Военнослужащие отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану объектов, а также тактику борьбы с маневренными подразделениями условного противника на сложном рельефе местности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх