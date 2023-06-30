Первый мятеж в Древнем Риме

Похищение сабинянок. Худ. Жан Луи Давид Пока Рим оставался республикой с ранней демократией и пока он после разгрома олигархического Карфагена сам стал превращаться в олигархическую республику, военные перевороты были невозможны, и вот почему.
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