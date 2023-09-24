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Форвард «Аризоны» Джош Доун сделал хет-трик в выставочном матче с «Сент-Луисом». Это сын многолетнего капитана «Койотис»

Игроки «Койотис», которые не поехали с командой в Австралию, сегодня провели выставочные матчи с «Сент-Луисом» двумя составами.

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