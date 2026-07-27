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РЖАКА

187 622 подписчика

Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие бешенные деньги

Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие бешенные деньги

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Это. Бывшие коммунарики Которые. Быстро. Переобулись. И. Поделили. Все. Между. Собой. И. Бизнес. Бандиты. Которые. Теперь. Алигархи. А. Президент пустое. Место. Чего. Как. И. Нет👽👽👽
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1 м.
Юрий Золотарев
Это что - ЮМОР?? Тогда что - НЕ юмор??
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3 н.
alexk56 Карт
ПисАть бы обучился, недалёкий утырок. Всё отнять и поделить?И быстренько просрать. Шариковы расплодились неимоверно
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3 н.