Чтобы роды были в радость

Карпов Илья

Да, много глупостей видится в медицине с рождением ребенка. Взять, к примеру, ПРИВИВКУ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА. Зачем? Для чего? У ребенка еще нет своего иммунитета, он зависит от матери и получает антитела с грудным молоком. А еще в наших родильных домах акушеры применяют при родовспоможении так называемый поворот головы «на ручку» при выходе плода из лона матери. Именно этот прием вносит хаос в положение 37 нервов шейного отдела, приводит к вывихам 7 шейных позвонков, состоящих из хрящиков, пребывающих в состоянии «зеленой веточки», гибкой и подвижной. Много болезней может повлечь за собой такой «поворот на ручку». Нельзя и быстро перерезать пуповину, надо дождаться, когда там практически перестанет пульсировать кровь. Это позволит большему количеству стволовых клеток попасть в организм ребенка. О использовании ультразвука при беременности, тоже вызывает много вопросов, хотя птицы прилетают весной на гнездовья, когда еще не сошел снег. А тающий лед ИЗДАЕТ УЛЬТРАЗВУК. Это, видимо, нужно для каких-то химических реакций (существует же ЗВАУКОХИМИЯ). Существуют и вопросы о пеленании ребенка, нужно ли вообще такое тугое. Есть вопросы и о подгузниках и пр. А проблемы с качеством резины или ее заменителях в сосках, о бисфенолах в бутылочках для кормления? Интересно и о рождении ребенка в водную среду, может он испытываем меньше стресса? Где-то читал, что одна мать описывала, как ее ребенок, чуть повзрослев МОГ СПАТЬ НА ВОДЕ. Наверное, тут тоже много есть чего интересного, но мы убиваем сами себя.