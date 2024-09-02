Команда России с пермской спортсменкой вышла в полуфинал международного телешоу. Фото

В воскресенье, 1 сентября, команда России, в состав которой вошла четырехкратная чемпионка мира по самбо Мария Молчанова из Пермского края, стала полуфиналистом международного телешоу «Игры без границ» на ТНТ.
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