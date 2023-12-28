Из-за сломанного светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Руднева в Туле собралась пробка

В Туле собралась огромная пробка на проспекте Ленина в сторону центра города. Причиной пробки стал сломанный светофор на пересечении проспекта и улицы Николая Руднева, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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