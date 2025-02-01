Захарова: провокации против единства народов РФ выгодны киевскому режиму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокационные ролики с участием украинца, выдавшего себя за россиянина и оскорблявшего представителей узбекской нации, направлены против единства народов России и выгодны киевскому режиму.
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