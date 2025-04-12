Градусники и пена с эффектом памяти: как освоение космоса повлияло на быт. Детали

Человечество десятилетиями исследует космос, обогащаясь полученными в процессе этого знаниями. Не всегда результаты этой работы бывают заметны, однако именно благодаря космосу произошли революционные изменения во многих сферах жизни — от коммуникаций до исправления зубного прикуса.
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