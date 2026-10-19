Бывший полузащитник «Амкара», «Динамо», «Локомотива» и «Мордовии», а ныне футбольный агент Томислав Дуймович в интервью Sport24 рассказал, что 30-летний боснийский защитник «Шальке» Никола Катич мог продолжить карьеру в чемпионате России.
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