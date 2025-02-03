Объемы перевозок «Аэрофлота» в Петербург увеличились на 5,2 процента

Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Александровский «Аэрофлот» за год увеличил объемы перевозок в Петербург на 5,2%, об этом сообщил в интервью «России 24» генеральный директор компании Сергей Александровский.
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