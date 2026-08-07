Как найти и удалить на компьютере скрытый майнер?

С каждым годом мошенники становятся всё хитрее и хитрее и под видом пиратских копий игр (на тех же торрент-крекерах) или маскируя свои майнеры под полезные программы, распространяют заразу на компьютеры ничего не подозревающих пользователей.
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