Александр Плющенко и Вероника Жилина исключены из списка участников турнира Albena Denkova Cup. Соревнования пройдут с 3 по 8 ноября в Софии, но спортсмены из сборной Азербайджана на лёд не выйдут.
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