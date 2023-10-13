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Постпред Израиля Эрдан: Реакция ООН на призыв к жителям Газы об эвакуации постыдная

Постпред Израиля Эрдан: Реакция ООН на призыв к жителям Газы об эвакуации постыдная

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выстпил с заявлением о том, что реакция организации на предписание властей государства к жителям Газы о перемещении на юг сектора в течение суток является постыдной.

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