Постпред Израиля Эрдан: Реакция ООН на призыв к жителям Газы об эвакуации постыдная

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выстпил с заявлением о том, что реакция организации на предписание властей государства к жителям Газы о перемещении на юг сектора в течение суток является постыдной.
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