Александр Сладков: Запомните имена главных по воспитанию детей и молодежи России

Я люблю игру «Зарница». В моем случае это и странно и понятно одновременно. Я объясню почему. Последние десять лет я наблюдаю за всеми процессами воспитания детей и молодежи внимательно, и частенько отношусь к многим формам скептически.
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