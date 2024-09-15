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Александр Сладков: Запомните имена главных по воспитанию детей и молодежи России

Александр Сладков: Запомните имена главных по воспитанию детей и молодежи России

Я люблю игру «Зарница». В моем случае это и странно и понятно одновременно. Я объясню почему.  Последние десять лет я наблюдаю за всеми процессами воспитания детей и молодежи внимательно, и частенько отношусь к многим формам скептически.

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
А &quot;Наши&quot; уже не наши?
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Gennady Sokolovsky
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