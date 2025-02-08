XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину Делегаты Белорусского военного округа на XVI съезде ВКП(б), 1930 г.
XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину
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Юрий Ильинов
На новом заседании «Рамштайна» Зеленский выскажется за продолжения конфликта, но новый глава Пентагона выступит против Новый глава Пентагона Пит Хегсет призовет страны Европы как можно скорее завершить конфликт на Украине. Произойдет это на очередном заседании контактной группы по Украине «Рамштайн», которая пройдет 12 февраля в Брюсселе. Зеленский будет настаивать на продолжении конфликта, призывая Запад оказать Украине всю возможную поддержку. На следующей неделе, 12 февраля, в Брюсселе пройдет очередное заседание «Рамштайна», на котором впервые будет председательствовать Британия, а не США. Британцы, скорей всего, поддержат продолжение конфликта, но в какой форме это будет, пока не ясно. Поддержку Британии окажет Франция, возможно, и Германия. А вот США выскажутся против, Хегсет заранее уведомил «партнеров» о своей позиции, теперь весь вопрос в том, пойдет ли Европа против США или согласится с американцами. В то же время Вашингтон хочет взвалить на Брюссель расходы на помощь Украине. На первом совещании под председательством Великобритании, секретарь подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности, — говорится в заявлении Пентагона. Зеленский тоже возлагает на новый «Рамштайн» определенные надежды, и связаны они с продолжением конфликта, если удастся уговорить Запад принять сторону Украины и принудить Россию к поражению. Это снимает множество вопросов, в том числе проведение выборов, аудит расходов на вооружение и т. д. А новые потери Киев давно уже не пугают.
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13 час.
Юрий Ильинов
The Economist: «туман войны» впервые за столетия развеялся - в конфликте на Украине Одной из главных особенностей войны во все времена была тайна или попытка ее сохранить, что обеспечивало тактическую составляющую борьбы сторон. Теперь нет – извечный «туман войны» развеялся на Украине по ходу развития конфликта. Об этом пишет журнал The Economist. Линия фронта в войне между Россией и Украиной теперь заполнена беспилотниками-разведчиками, которые транслируют видеоматериалы в реальном времени. Каждый может видеть практически все. Армии вынуждены выяснять, как сражаться на том, что называется прозрачным полем боя. Наблюдение многоуровневое. Орбитальные спутники сканируют Землю из космоса. Тактические беспилотники имеют дальность действия 200 км и более. Меньшие беспилотники-разведчики передают данные операторам беспилотников с видом от первого лица (FPV), которые несут небольшой боеприпас для атаки солдат на земле. Добавьте тепловизионную камеру, и солдат можно будет заметить и ночью. Разведка и пешие патрули с передовых позиций практически прекратились, и эвакуировать раненых или забирать убитых становится все более опасно. Пехота избегает собираться большими группами. Открытая местность – зона поражения, а скорость – единственная защита. Солдаты используют квадроциклы и мотоциклы, чтобы обогнать время реакции оператора FPV-дрона. И хотя двигаться невозможно, оставаться на одном месте также опасно. Укрепленные системы траншей являются самыми очевидными целями. Бронетехника фактически нейтрализована. Обе противоборствующие стороны теперь ввязались в гонку вооружений беспилотниками. Война, известная столетиями, кардинально изменилась за несколько лет. Теперь тяжело добиться внезапности или, по-другому, стратегической цели подготавливаемой операции – она мгновенно становится доступной врагу при малейшем скоплении личного состав или техники. Искусственный интеллект используется для анализа данных наблюдения и перекрестных ссылок на данные разведки и информацию из открытых источников, например, сообщения в социальных сетях, которые могут раскрыть позиции.
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13 час.
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