Юрий Ильинов

На новом заседании «Рамштайна» Зеленский выскажется за продолжения конфликта, но новый глава Пентагона выступит против Новый глава Пентагона Пит Хегсет призовет страны Европы как можно скорее завершить конфликт на Украине. Произойдет это на очередном заседании контактной группы по Украине «Рамштайн», которая пройдет 12 февраля в Брюсселе. Зеленский будет настаивать на продолжении конфликта, призывая Запад оказать Украине всю возможную поддержку. На следующей неделе, 12 февраля, в Брюсселе пройдет очередное заседание «Рамштайна», на котором впервые будет председательствовать Британия, а не США. Британцы, скорей всего, поддержат продолжение конфликта, но в какой форме это будет, пока не ясно. Поддержку Британии окажет Франция, возможно, и Германия. А вот США выскажутся против, Хегсет заранее уведомил «партнеров» о своей позиции, теперь весь вопрос в том, пойдет ли Европа против США или согласится с американцами. В то же время Вашингтон хочет взвалить на Брюссель расходы на помощь Украине. На первом совещании под председательством Великобритании, секретарь подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности, — говорится в заявлении Пентагона. Зеленский тоже возлагает на новый «Рамштайн» определенные надежды, и связаны они с продолжением конфликта, если удастся уговорить Запад принять сторону Украины и принудить Россию к поражению. Это снимает множество вопросов, в том числе проведение выборов, аудит расходов на вооружение и т. д. А новые потери Киев давно уже не пугают.