Боррель: законопроект об иноагентах в Грузии несовместим с ценностями Евросоюза ая

Global Look Press | Spad Законопроект грузинских властей об иноагентах, из-за которого в Тбилиси вспыхнули ожесточенные протесты, идет вразрез с ценностями Евросоюза и не соответствует стремлению страны по вступлению в политическое объединение.
Global Look Press | Spad Законопроект грузинских властей об иноагентах, из-за которого в Тбилиси вспыхнули ожесточенные протесты, идет вразрез с ценностями Евросоюза и не соответствует стремлению страны по вступлению в политическое объединение.
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