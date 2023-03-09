МОЯ СТРАНА

6 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Не может быть, Яша, она бы лопнула. У меня и к Александру вопрос: гламурная эффективная тётка - это Вы про Нуланд?Политолог Кедми: ...
  • Станислав Магдалинов
    Самый логичный исход: он слишком много зналВ США рассказали,...
  • Алексей Голосной
    Наркоман стал президентом, смешил народ, голый танцевал, что еще вы от него хотите... Делал все, что диктовали англос...В США рассказали,...

Боррель: законопроект об иноагентах в Грузии несовместим с ценностями Евросоюза ая

Боррель: законопроект об иноагентах в Грузии несовместим с ценностями Евросоюза ая

Global Look Press | Spad Законопроект грузинских властей об иноагентах, из-за которого в Тбилиси вспыхнули ожесточенные протесты, идет вразрез с ценностями Евросоюза и не соответствует стремлению страны по вступлению в политическое объединение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх