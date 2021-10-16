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Российские туристы пострадали при ДТП в Анталье — СМИ

Российские туристы пострадали при ДТП в Анталье — СМИ

Туристический автобус с гражданами России в салоне попал в дорожную аварию на юге Турции 16 октября, сообщает агентство Demiroren.

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