Китай наконец поступил так, как от него ждал Запад, – пока только в Красном море

Будни мужчин. Все что нам интересно

Не только западные, но и азиатские компании пострадали от нападения хуситов в Красном море. Неделю назад китайская государственная судоходная компания COSCO приостановила поставки в Израиль из-за повышенного риска подвергнуться атакам боевиков.