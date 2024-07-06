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Прятавшего ребенка от матери должника нашли по фото на квитанциях за ЖКУ

Прятавшего ребенка от матери должника нашли по фото на квитанциях за ЖКУ

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков В Свердловской области судебные приставы нашли должника, который, вопреки решению суда, не отдавал ребенка матери, распечатав фото мужчины на платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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