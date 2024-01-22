Импорт оборудования для производства чипов в Китай вырос до $40 млрд в прошло...

Импорт оборудования для производства чипов в Китай вырос до $40 млрд в прошлом годуОпубликованная таможенными органами официальная статистика позволяет Bloomberg утверждать, что в прошлом году импорт в Китай оборудования для выпуска чипов увеличился на 14 % в денежном выражении до $39,6 млрд, и этот показатель близок к рекордному.