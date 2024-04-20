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Мы что-то разбудили глубинах Земли: угольная шахта под городом-призраком горит больше 60 лет

Мы что-то разбудили глубинах Земли: угольная шахта под городом-призраком горит больше 60 лет

До 1962 года небольшой городок в Пенсильвании процветал. Работы хватало всем благодаря расположенной неподалеку шахте.

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Комментарии
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Fialka
вот вам СО2 и потепление
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13 час.
Леонид Руси
Пиндосия... это ад кромешный
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12 час.
HotRS
Ад кромешный везде, где вмешивается человек. В 1971 году возле поселения Дарваза в Туркменской ССР советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну (пустоту), в которую затем обвалились верхние слои грунта. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру, наполненную газом, люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью.
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5 час.

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