В Москве приостановили работу еще двух магазинов «Светофор»

Приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы. Об этом со ссылкой на главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице сообщает ТАСС Как отметили в ведомстве, работу магазинов приостановили, так как ранее в них выявили нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения.