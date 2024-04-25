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"Они подрезают $6 млрд, мы забираем $12 млрд": США есть что терять в России - план ответного удара расписали эксперты

"Они подрезают $6 млрд, мы забираем $12 млрд": США есть что терять в России - план ответного удара расписали эксперты

Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Вчера 13K прочитали США пытаются отобрать у Москвы деньги, однако им самим есть что терять в России.

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