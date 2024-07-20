Как немецкие военные пытались убить Гитлера Муссолини (слева) вместе с Гитлером и группой офицеров осматривают последствия взрыва в ставке фюрера «Вольфсшанце» (Волчье логово), устроенного при покушении на лидера нацисткой Германии.
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