Суд арестовал следователя по делу о стрельбе в гимназии Казани за растрату

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ Следственного комитета России Александра Избенко, который является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере.
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