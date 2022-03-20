«Потихоньку его отправляют на тот свет. Горох все распродал из квартиры Бори», – брат больного Бориса Моисеева забил тревогу

В последнее время о Борисе Моисееве практически ничего не слышно. Несколько лет назад артист перенёс инсульт, и с тех пор ведёт закрытый образ жизни.
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