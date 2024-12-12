40 лет Mercedes-Benz E-Class W124. Выдающийся дизайн, передовые технологии, немыслимая надежность — этот автомобиль создал класс имени себя

"Сто двадцать четыре" - как богаты значения этих слов! Он доминировал на сборочных конвейерах в течение 13 лет и был продан тиражом более 2,2 миллиона копий, установив высокий стандарт для этого сегмента и его преемников.
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