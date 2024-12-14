В Грузии начались выборы президента c единственным кандидатом

В субботу, 14 декабря, в Грузии начались выборы шестого президента страны. Об этом сообщает KP.RU. Впервые в истории страны главу государства будет избирать не граждане страны, а специальная избирательная коллегия, собравшаяся в здании парламента.
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