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Михаил Мурашко выступил на заседании Ассоциации Совета ректоров в Алтайском крае

Михаил Мурашко выступил на заседании Ассоциации Совета ректоров в Алтайском крае

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с рабочей поездкой посетил Алтайский край, где выступил на заседании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) Минздрава России, а также на торжественном мероприятии поздравил преподавателей и студентов с 70-летним юбилеем медицинского вуза и вручил государственные награды.

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