Михаил Мурашко выступил на заседании Ассоциации Совета ректоров в Алтайском крае

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с рабочей поездкой посетил Алтайский край, где выступил на заседании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) Минздрава России, а также на торжественном мероприятии поздравил преподавателей и студентов с 70-летним юбилеем медицинского вуза и вручил государственные награды.