В Йошкар-Оле мать арестовали за расправу над годовалым сыном

В Марий Эл женщина стала фигуранткой дела после избиения годовалого сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
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