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Рост интереса к фондовому рынку: вложения физлиц в августе превысили 212 млрд рублей

Рост интереса к фондовому рынку: вложения физлиц в августе превысили 212 млрд рублей

На Мосбирже зафиксирован заметный рост инвестиционной активности физлиц: в августе 2026 года они вложили в ценные бумаги 212,5 млрд рублей.

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