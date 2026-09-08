Никита Михалков объяснил, почему уехавшие в 2022 году не вернутся

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссёр Никита Михалков объяснил, почему эмигрировавшие после 2022 года россияне не вернутся.
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