Энтузиасты снова всё сделали без Nvidia. Многокадровую генерацию запустили на видеокартах GeForce RTX 30

Официально эти карты вообще генерацию не поддерживают Буквально неделю назад моддеры сумели реализовать поддержку многокадрового генератора на видеокартах GeForce RTX 40, что официально сама Nvidia не сделала.
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