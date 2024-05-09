Василий Ливанов объяснил причину смерти Виталия Соломина

Актер Виталий Соломин скончался в возрасте 60 лет, перегружая себя работой и другими делами. Такую причину его смерти озвучил его друг, народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса.
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