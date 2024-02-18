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Заноза

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Чем ближе крах проекта Ukraina, тем громче крик про пэрэмогу

Чем ближе крах проекта Ukraina, тем громче крик про пэрэмогу

Тут меня в чате Telegram-канала Андрея Ваджры украинофилы решили похоронить. Дескать, Урсида всё, зациклился на каком-то своём безумии, гиперболизировал всё, что только можно, и пишет про украинцев всякие гадости Источник фото: avatars.

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