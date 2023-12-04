Тайны и загадки Гюлистанского трактата 1813 года ﻿

REXРоссийское информационное агентство 210 лет назад, 24 октября 1813 года, в карабахском селении Гюлистан был подписан мирный договор, завершавший девятилетнюю войну между Российской и Персидской империями.
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