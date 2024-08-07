Грядущие несколько дней и даже пара недель, станут временем очень жёстких боев как на Курском, так и на Белгородском направлении.
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Грядущие несколько дней и даже пара недель, станут временем очень жёстких боев как на Курском, так и на Белгородском направлении.
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