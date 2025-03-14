Мысли Бабы Яги Ну что? «Вой на болотах» начался или ещё не все проснулись? Так и представляю, как сидит за компьютером «простая русская женщина» и льёт слёзы в интернете по поводу «всё пропало», «Путин всё подпишет», «Россия на всё согласится»… Все фото из интернета Ага! Сейчас! Главное, не забывают эти «простые русские» комментаторы обязательно напомнить, как русских «обвели вокруг пальца» в недавней истории противостояния киевскому режиму: Ссылка на источник выше.
Ну что? «Вой на болотах» начался или ещё не все проснулись?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Эти западные твари в принципе не знают, что такое уважение!! А Меркель вообще такая МЕРЗОСТЬ!! Не человек и не женщина - МЕРЗОСТЬ!! Тьфу!!
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21 час.
Игорь Кузнецов
Трамп в своём репертуаре "миротворца" просил за жизни украинских террористов в "суджинском котле" . Вежливый ответ - пусть сдаются, жизни сохраним. А он что, думал на 30-ть дней остановить огонь и пусть выходят? Лбычнвя "игра в пинг-понг" на уровне высказываний глав государств.
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6 час.
Владимир Соколов
власть в лице руководителей уже столько раз предавала и продавала интересы страны и обманывала народ, что веры ей уже нет. отсюда и уверенность , что продадут интересы страны в очередной раз если нормальную цену предложат. и не надо автору тут про чужое влияние петь.
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4 час.
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