Мысли Бабы Яги Ну что? «Вой на болотах» начался или ещё не все проснулись? Так и представляю, как сидит за компьютером «простая русская женщина» и льёт слёзы в интернете по поводу «всё пропало», «Путин всё подпишет», «Россия на всё согласится»… Все фото из интернета Ага! Сейчас! Главное, не забывают эти «простые русские» комментаторы обязательно напомнить, как русских «обвели вокруг пальца» в недавней истории противостояния киевскому режиму: Ссылка на источник выше.