Пожарный поезд привлекли к тушению склада в Новосибирске

В Новосибирске 67 человек, 20 единиц техники и пожарный поезд тушат крупный пожар на складе. Около 7 часов утра загорелся одноэтажный кирпичный склад с мансардным этажом в Кировском районе города по улице Петухова, сообщили в МЧС.