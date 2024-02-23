Пожарный поезд привлекли к тушению склада в Новосибирске

В Новосибирске 67 человек, 20 единиц техники и пожарный поезд тушат крупный пожар на складе. Около 7 часов утра загорелся одноэтажный кирпичный склад с мансардным этажом в Кировском районе города по улице Петухова, сообщили в МЧС.
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