В Рязани женщина убила своего сожителя ножом

По данным следствия, 18 октября 40-летний мужчина выпивал вместе со своей бывшей сожительницей. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине два удара ножом в область грудной клетки.
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