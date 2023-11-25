Добрый Мир
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Добрый Мир

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Для чего Макрон так настойчиво стучится в ворота БРИКС

Для чего Макрон так настойчиво стучится в ворота БРИКС

13K прочитали Недавно в СМИ обсуждалась новость, что президент Франции Эмануэль Макрон обратился с просьбой к президенту ЮАР Сирилу Рамофосе, с просьбой получить приглашение на саммит БРИКС, который должен проходить в августе в ЮАР, в Йоханнесбурге.

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