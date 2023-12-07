Облом «маминого пирожка»: День «Д» Буданова на Кинбурнской косе

Стало понятно, почему наши наносят РСЗО удары большой дальности по Очакову Александр Ситников На фото: работа расчета гаубицы Д-30 на Кинбурнской косе в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) В репортажах Зе-ТВ и в духоподъемных статьях укроСМИ говоруны укровермахта рапортуют, что продолжают успешно сражаться на фронте.