БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Награда экипажа ледокола "Микояна" самая высокая  должна найти хоть посмертно всех. РВСН.Безумная одиссея ...
  • Вовладар Даров
    А при чем здесь Зеленский? Танки России пригодятся!Остин предложил З...
  • Вовладар Даров
    Да выкиньте вы этого "учителя" как половую тряпку из России, такого мусора нам не надо!Учитель элитной м...

Облом «маминого пирожка»: День «Д» Буданова на Кинбурнской косе

Облом «маминого пирожка»: День «Д» Буданова на Кинбурнской косе

Стало понятно, почему наши наносят РСЗО удары большой дальности по Очакову Александр Ситников На фото: работа расчета гаубицы Д-30 на Кинбурнской косе в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) В репортажах Зе-ТВ и в духоподъемных статьях укроСМИ говоруны укровермахта рапортуют, что продолжают успешно сражаться на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх