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Наш потерянный мир

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Мощный удар по портам: Россия уничтожила топливо и дроны ВСУ в Одессе и Черноморске

Мощный удар по портам: Россия уничтожила топливо и дроны ВСУ в Одессе и Черноморске

Минувшей ночью российские военные нанесли сокрушительный удар по украинским портам. Взрывы гремели в Одессе и Черноморске — под прицел попали склады с горючим, мастерские по сборке дронов и суда, которые везли оружие для ВСУ.

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Комментарии
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vagas Karlito
Так держать! Накопительный эффект не заставит себя долго ждать! давно нужно было начинать! Главное что уже  все таки начали ! Держать противника за горло и не обращать внимание на доброхотов со своими инициативами ,-типа давайте передохнем!
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