Мощный удар по портам: Россия уничтожила топливо и дроны ВСУ в Одессе и Черноморске

Минувшей ночью российские военные нанесли сокрушительный удар по украинским портам. Взрывы гремели в Одессе и Черноморске — под прицел попали склады с горючим, мастерские по сборке дронов и суда, которые везли оружие для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии