Два офисных комплекса Екатеринбурга попали в десятку лучших по версии Forbes

Офисные комплексы двух крупных уральских компаний – Русской медной компании (РМК) и сети косметических салонов «Золотое яблоко» – оказались в числе десяти лучших региональных штаб-квартир страны согласно рейтингу Forbes.
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